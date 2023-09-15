В Кировграде 25-летнего парня приговорили к 9 годам колонии за убийство соседа

Кировский городской суд назначил парню наказание в виде девяти лет и десяти месяцев исправительной колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировограде перед судом предстал 25-летний свердловчанин. Парня обвиняли в убийстве соседа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Страшные события произошли в конце мая 2022 года. Ночью пьяный молодой человек решил зайти к 51-летнему соседу. Ранее они уже не раз выпивали вместе. Однако в тот день мужчина гостей не ждал, и открывать дверь не собирался. Тогда парень решил попасть в жилище товарища через окно.

- После этого по причине того, что хозяин квартиры не впустил парня, у последнего возник умысел на причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью, вследствие чего он нанес не менее трех ударов кулаками в область правого плеча и не менее одиннадцати ударов кулаками в область головы, - рассказали в ведомстве.

После нанесенных ударов мужчина погиб на месте. Напавшего молодого человека признали виновным в причинении телесные повреждения, опасные для жизни, повлекших смерть. Кировский городской суд назначил парню наказание в виде девяти лет и десяти месяцев исправительной колонии строгого режима. Пока приговор не вступил в законную силу.

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