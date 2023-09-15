У скал «Каменная чаша» в Екатеринбурге волонтеры СвЖД обустроили туристическую инфраструктуру

Фото: пресс-служба СвЖД

Волонтеры–работники Свердловской магистрали провели экологический субботник у скал «Каменная чаша» в окрестностях Екатеринбурга. В лесном массиве близ популярного памятника природы создали необходимую инфраструктуру для туризма и семейного отдыха.

Железнодорожники удлинили прогулочную экотропу, обеспечивающую удобный и безопасный доступ к природной достопримечательности, построили пешеходный мостик, установили навигационные указатели. Оборудовали место для отдыха со столом и скамейками, а также фотозону – площадку, с которой открывается красивый вид на древние скалы. На специальном стенде разместили краеведческую и археологическую информацию о местности.

Фото: пресс-служба СвЖД

Для благоустройства были использованы преимущественно природные материалы из этой же локации. Так, покрытие для пешеходных дорожек (мульчу) получили из измельченных отходов древесины, собранной в ходе уборки территории.

Вместе с сотрудниками ботанического сада Уральского федерального университета железнодорожники высадили в лесном массиве несколько десятков эндемичных и реликтовых растений, в том числе «краснокнижных».

Фото: пресс-служба СвЖД

Туристический объект теперь имеет своеобразный «талисман» – в лесной зоне у скал установили знак в виде сказочной птицы. Маскот уже получил собственное имя – Берегон (от слова «беречь», и названия ближайшей станции СвЖД – Перегон).

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Напомним, Свердловская магистраль по договоренности с Администрацией Железнодорожного района города Екатеринбурга взяла неформальное «шефство» над природной достопримечательностью – скалами «Каменная чаша». В сентябре 2022 года в данной локации впервые состоялся экологический субботник, в ходе которого была создана прогулочная экотропа, установлены скамейки, высажены деревья и кустарники. В 2023 году основные работы по благоустройству были завершены.