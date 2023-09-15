В Екатеринбурге в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист

Мотоциклиста доставили в больницу Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге подросток сел за руль мотоцикла и попал в ДТП. Авария произошла вечером 14 сентября.

- 48-летний водитель, управляя автомашиной Lada-2113, двигаясь по Дублеру Сибирского тракта, при движении на перекрёстке, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом DSE Z2 250E 21/18 Blue, который двигался во встречном направлении, - рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.

17-летнего водителя мотоцикла доставили в больницу с переломом левой кисти. В ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД, а родителям напоминает, что они обязаны контролировать досуг своих детей и не допускать к управлению транспортными средствами подростков, не имеющих такого права.

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