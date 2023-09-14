В Екатеринбурге молодой человек с ребенком украл из магазина шампуни

В Екатеринбурге молодой человек вместе с ребенком украл из магазина шампуни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге молодой человек вместе с ребенком украл из магазина шампуни. У мальчика на спине был рюкзак, но их заинтересовали не школьные принадлежности, а косметические средства. На записи с видеокамер видно, как парень складывает к мальчику в рюкзак несколько бутылок и они оперативно выходят из магазина.

- Хищение, попавшее на запись камеры наблюдения, произошло практически накануне Дня знаний - 29 августа. Полиция устанавливает личность циничного воришки, вовлекшего в свои криминальные дела несовершеннолетнего, - сообщает УМВД Екатеринбурга.

Полицейские просят граждан опознать похитителей и сообщить их данные по телефону +7(992) 348-18-48. Также в ведомстве просят самого подозреваемого или законных представителей его несовершеннолетнего соучастника добровольно явиться в отдел полиции № 14 (Баумана, 11), дать пояснения и возместить ущерб.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru