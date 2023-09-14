Из-за «Кросса нации» в Екатеринбурге изменят движение транспорта

Утром и днем 16 сентября в Екатеринбурге перекроют движение транспорта из-за проведения «Кросса нации» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром и днем 16 сентября в Екатеринбурге перекроют движение транспорта из-за проведения «Кросса нации». С 6:00 до 15:00 нельзя будет проехать по улице Мира, от Малышева до Первомайской, и по проспекту Ленина, от Восточной до Мира. На этом участке также нельзя будет парковаться.

- Так, закрывается движение троллейбусов с 06:00 до 15:00 по улицам Мира, Малышева от Центральной гостиницы до конечной станции Академическая в обоих направлениях, - сообщают в Администрации Екатеринбурга.

Изменения коснутся следующих маршрутов общественного транспорта:

Схема движения общественного транспорта 16 сентября

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