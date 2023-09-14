Жители Кольцово недовольны запуском четырех автобусов до кампуса УрФУ

Жители отдаленного микрорайона Кольцово недовольны заездом автобусов на территорию кампуса УрФУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители отдаленного микрорайона Кольцово недовольны заездом автобусов на территорию кампуса УрФУ. Из-за изменения маршрута, автобусы № 65 и 01 ходят с интервалом в 30 минут, если нет пробок, хотя администрация города обещала 8-15 минут. В час-пик из Кольцово невозможно уехать на протяжении 40-50 минут.

- Раньше, когда 01 автобус не заезжал к общежитиям, до Ботаники можно было доехать за 30-35 минут, теперь же до туда ехать почти час. С 65 ситуация еще плачевнее, он и так ходил в Кольцово с интервалом в 30-40 минут, а в час-пик вообще 40-50. Теперь, когда его пустят к кампусу, непонятно, сможем ли мы вообще уехать в город, - сообщает читательница «КП-Екатеринбург».

Уже на этой неделе в микрорайон Новокольцовский могут отправиться три автобусных маршрута - №44, 56, а также 65. Их задача – доставлять на учебу студентов из кампуса УрФУ, а также возить жителей микрорайона. Запуск движения может произойти уже 16 сентября.

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