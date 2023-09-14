Внутри домов выполнена чистовая отделка. Фото: «Группа ЛСР»

В Сосьве завершилось строительство домов для погорельцев. Возвести новое жилье удалось за четыре месяца после ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе «Группы ЛСР».

Всего в поселке построили 34 коттеджа. Площадь зданий варьируется от 42 до 90 квадратных метров. Внутри домов выполнена чистовая отделка. Также коттеджи снабдили сантехникой, установили котел отопления и водонагреватель. На кухне встроены электроплиты и духовки.

- Перед нами стояла важная задача: до наступления холодов заселить людей, чьи дома сгорели при пожаре, — и мы с ней справились. Жители уже получили ключи от новых коттеджей и начали обустраиваться, - отметил Владимир Крицкий, член Правления «Группы ЛСР».

Для всех жителей Сосьва пробурена скважина, а также устроены автономные канализации. Коттеджи построены из изделий, изготовленных на заводе ЖБИ. Строители успевали возводить дома за четыре часа.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru