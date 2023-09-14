Совет директоров УБРиР назначил Алексея Долгова исполняющим обязанности президента банка

Долгов активно участвует в работе значимых межотраслевых объединений и коллегиальных органов. Фото: ПАО УБРиР

На состоявшемся сегодня заседании совета директоров Уральского банка реконструкции (ПАО КБ «УБРиР») был принят ряд важных кадровых решений. С 15 сентября исполняющим обязанности президента банка назначен Алексей Долгов, который курировал коммерческий блок в статусе первого вице-президента. Антон Соловьев, ранее возглавлявший УБРиР, продолжит работу в банке в должности советника президента.

Документы для согласования господина Долгова в качестве руководителя кредитной организации направлены в Уральское главное управление Банка России.

- Сегодняшнее решение имеет стратегическое значение для развития банка. Опыт Алексея Долгова и новой управленческой команды поможет достичь амбициозных целей по расширению взаимодействия со всеми категориями клиентов. Хочу от лица акционеров и совета директоров выразить благодарность Антону Юрьевичу Соловьеву, который за годы работы президентом многое сделал для развития банка, — сказал председатель совета директоров Уральского банка реконструкции и развития Олег Медведев.

Новый руководитель УБРиР Алексей Долгов имеет более чем 20-летний опыт работы в банковской сфере. Он получил два высших образования, а также степень MBA в бизнес-школе экономического факультета МГУ им. Ломоносова.

Господин Долгов активно участвует в работе значимых межотраслевых объединений и коллегиальных органов: общественных палат Екатеринбурга и министерства экономики Свердловской области, Совета директоров предприятий и организаций Екатеринбурга, общественных советов при региональном управлении МЧС России и ГУФСИН России по Свердловской области, а также попечительского совета Уральского государственного университета путей сообщения. В 2021 году был признан «Банкиром года» в Екатеринбурге по результатам голосования экспертов премии «Человек года» издания «Деловой квартал».

Лицензия ЦБ РФ №429 от 06.02.2015