Больше 150 килограммов свердловской рыбы отправили в ОАЭ

Свердловский производитель отправил в Объединенные Арабские Эмираты партию рыбы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Свердловский производитель отправил в Объединенные Арабские Эмираты партию рыбы. Продукция достигла объема 152 килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

- Экспортная поставка проведена с оформлением соответствующих ветеринарных сопроводительных документов, а также выполнением необходимых ветеринарно-санитарных требований ОАЭ, - рассказали в ведомстве.

Ранее в аэропорт Кольцово поступило почти три тысячи доз спермы быков. Биоматериал отправился в хозяйства. Биоматериал прибыл из США и Канады.

- Во время контрольно-надзорных мероприятий специалистами отдела Государственного ветеринарного надзора на Государственной границе и транспорте Управления Россельхознадзора по Свердловской области нарушений не выявлено, - рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

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