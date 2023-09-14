Больше 150 килограммов свердловской рыбы отправили в ОАЭ

Свердловский производитель отправил в Объединенные Арабские Эмираты партию рыбы
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Свердловский производитель отправил в Объединенные Арабские Эмираты партию рыбы. Продукция достигла объема 152 килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
- Экспортная поставка проведена с оформлением соответствующих ветеринарных сопроводительных документов, а также выполнением необходимых ветеринарно-санитарных требований ОАЭ, - рассказали в ведомстве.
Ранее в аэропорт Кольцово поступило почти три тысячи доз спермы быков. Биоматериал отправился в хозяйства. Биоматериал прибыл из США и Канады.
- Во время контрольно-надзорных мероприятий специалистами отдела Государственного ветеринарного надзора на Государственной границе и транспорте Управления Россельхознадзора по Свердловской области нарушений не выявлено, - рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru