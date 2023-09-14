В Академическом пропало электричество

Электричество пропало из-за технологического нарушения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Академическом днем 14 сентября пропало электричество.
- Было зафиксировано технологическое нарушение в распределительной кабельной сети 10 кВ, в результате чего частично нарушено электроснабжение жителей района Академический, - рассказали в пресс-службе «Россети Урал».
На место выехали аварийно-восстановительные бригады. Они восстанавливают электроснабжение. Причины инцидента устанавливаются.
В 15:44 электричество вернули в дома жителей Академического. Света, по данным «Россетей», не было всего 15 минут.
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