В Академическом пропало электричество

Электричество пропало из-за технологического нарушения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом днем 14 сентября пропало электричество.

- Было зафиксировано технологическое нарушение в распределительной кабельной сети 10 кВ, в результате чего частично нарушено электроснабжение жителей района Академический, - рассказали в пресс-службе «Россети Урал».

На место выехали аварийно-восстановительные бригады. Они восстанавливают электроснабжение. Причины инцидента устанавливаются.

В 15:44 электричество вернули в дома жителей Академического. Света, по данным «Россетей», не было всего 15 минут.

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