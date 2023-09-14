Свердловчане стали скачивать на 20% больше данных из интернета

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По данным аналитиков МегаФона, за год рост передачи данных в регионе составил 20%. Заметнее всего оказалась динамика в использовании скоростного 4G-интернета. Сегодня на него уже приходится 92% от всего объема передачи данных – это один самых высоких показателей в УрФО.

За год трафик в LTE прибавил 3 процентных пункта. Этому способствовало развитие сети в регионе, активное распространение современных смартфонов, программа рефарминга по переведу частот из 2G и 3G в современный стандарт LTE и желание свердловчан скачивать данные на комфортно высокой скорости.

Самыми качающими пользователями области стали жители Кашино и Лесного. Здесь в среднем на одного владельца смартфона или планшета приходится наибольшее количество мегабайт. В первой десятке также Красноуральск, Верхний Тагил, Дегтярск, Туринск, Алапаевск, Талица, Нижняя Салда и Сухой Лог. Столица региона – Екатеринбург разместился в середине рейтинга.

Среди небольших населенных пунктов лидерство по количеству трафика заняли Ертарский, Антоновский, Нейво-Шайтанский, Басьяновский, Заводоуспенское, Махнёво, Новопаньшино, Шокурово, Кытлым и Таборы.

— Как мы видим, скоростной интернет и возможность быстро загружать из сети нужные данные необходимы всем - и жителям крупных городов, и небольших сел, и деревень. Поэтому нашей задачей сегодня становится повышение эффективности существующей инфраструктуры, развитие сети там, где абоненты особенно активно проявляют себя в мобильном интернете. Это позволяет наращивать скорость передачи данных для наших клиентов, — подчеркивает Яков Пахоми, технический руководитель МегаФона в Свердловской области.