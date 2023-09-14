Тепло в Свердловской области уже начали постепненно подключать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отопительный сезон в 2023 году в Каменске-Уральском начнется 18 сентября. Сначала отопление подключат традиционно на социальных объектах – в детских садах, школах, учреждениях здравоохранения, одновременно постепенно начнут подключать жилой фонд.

По данным портала KU66.RU, все объекты в Каменске-Уральском должны подключить к теплу до конца сентября. По данным коммунальщиков, сейчас давать тепло рано, так как для этого среднесуточная температура на улице на протяжении пяти дней должна составлять +8 градусов. Сейчас этот показатель значительно выше.

Напомним, что в Екатеринбурге отопительный сезон стартовал 11 сентября, тепло дадут в два этапа до начала октября. Также постепенно подключают к теплу объекты в Нижнем Тагиле и других муниципалитетах Свердловской области.