Синоптик Пулин: сентябрь в Свердловской области будет теплым

До 19 сентября температура днем не опустится ниже +18 градусов Фото: Олег ЗОЛОТО

Сентябрь в Свердловской области будет теплым. Таким прогнозом поделился синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Ожидается, что до 19 сентября температура днем не опустится ниже +18 градусов. А ночью воздух будет охлаждаться до +8.

- За сутки синоптическая ситуация практически не изменилась. В четверг Свердловская область по-прежнему будет расположена вблизи центра антициклона. Тепло по северной периферии антициклона продолжает поступать вдоль арктического побережья в Уральский регион, - отмечает Пулин.

Во второй половине месяца станет чуть холоднее. Дневная норма составит +10,3 градусов. А ночью температура воздуха может опускаться до нуля градусов.

14 сентября на Среднем Урале днем будет тепло, температура достигнет +23 градусов. Будет малооблачно. Ночью и утром вероятен туман. Ветер будет северо-западным, около одного-шести метров в секунду.

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