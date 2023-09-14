Почти половина самозанятых екатеринбуржцев планируют повысить цены на услуги

42% опрошенных имеют доход, который не превышает 50 тысяч рублей в месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 49% самозанятых планируют до конца года увеличить стоимость своих услуг. При этом каждый пятый из них (15%) собирается повысить стоимость на 20-30%. Такие данные следуют из результатов исследования платформы для работы с внештатными специалистами Консоль.Про и онлайн-рекрутинга hh.ru.

Также аналитики подсчитали, что доля самозанятых екатеринбуржцев, которые зарабатывают свыше 150 тысяч рублей в месяц, составила 15%. При этом 42% опрошенных имеют доход, который не превышает 50 тысяч рублей в месяц. Специалисты считают, что, возможно, с этим связано общее недовольство и стремление самозанятых к увеличению собственных заработков.

- Самые большие заработки предлагают самозанятым чаще всего в сферах розничной торговли, информационных технологий, логистики, услуг для населения и услуг для бизнеса, - сообщает hh.ru. - Внештатным исполнителям в статусе самозанятого здесь чаще предлагают зарплаты от 150 до 200 тысяч рублей в месяц.

В Топ-5 вакансий для самозанятых с самым высоким вознаграждением (от 150 до 200 тысяч рублей в месяц), по данным hh.ru, в сентябре вошли: водитель-экспедитор (с личным грузовым автомобилем), менеджер по продажам услуг сертификации, удаленный менеджер по продажам, CPA-менеджер и веб-разработчик.

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