В Первоуральске в пруду утонул «КамАЗ»

Фото: скриншот с видео

В Первоуральске в Асфальтном пруду утонул «КамАЗ». Об этом рассказали подписчики в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Первоуральск».

- Предположительно отказал ручник, - рассказали очевидцы.

Также сообщается, что водитель жив.

Напомним, ранее мы писали, что в поселке Двуреченск под Екатеринбургом, возле дома №2 по улице Димитрова 25-летний развозчик пиццы за рулем Ford Focus не справился с управлением и опрокинул иномарку в реку. Водитель не пострадал, из автомобиля он выбрался самостоятельно.

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