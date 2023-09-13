Первые студенты УрФУ переехали в новый кампус в Новокольцовском

Ожидается, что в комнаты заселяться около 1,7 тысяч студентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первые студенты начали заселяться в новый кампус УрФУ в Новокольцовском. Однако масштабный переезд начнется только 14 сентября. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Ожидается, что в комнаты заселяться около 1,7 тысяч студентов. Для комфортного переезда для них организовали шаттлы. Они будут курсировать три дня каждые полчаса.

- Руководство общежития советует много вещей не брать – в двухместных комнатах есть все необходимое. В каждом жилом пространстве установлена мебель, оборудована кухня-ниша с мини-холодильником и микроволновой печью, размещен санузел с душевой, - рассказали в региональном правительстве.

Встречать студентов будут волонтеры УрФУ. Они помогут обустроиться и оформить документы. Студентка, уже заехавшие в новое общежитие поделились своими радостными эмоциями.

-Здесь абсолютно другие условия, другой корпус. Тут все очень цивилизовано. Есть все удобства: кухня, туалет. Все это в своей комнате. Это вообще не сравниться с тем, где мы жили [раньше], - рассказала студентка.

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