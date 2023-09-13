В Екатеринбурге благоустроят сквер на Восточной

На благоустройство сквера выделили около 1,5 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге займутся благоустройством сквера на Восточной. В парке планируют восстановить 200 квадратных метров газона и 400 метров бордюра. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Власти города объявили о старте аукциона на благоустройство объекта. Он уже стартовал. Оставить заявку на участие в нем на сайте Единой информационной системы в сфере закупок до 20 сентября.

- На общественной территории планируется установить 412 метров бортового камня, восстановить 206 квадратных метров газона и отремонтировать более 600 квадратных метров тротуара, - пояснили в екатеринбургской мэрии.

На благоустройство сквера выделили около 1,5 миллиона рублей. Завершить все работы планируется до конца октября 2023 года.

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