В Екатеринбурге благоустроят сквер на Восточной

На благоустройство сквера выделили около 1,5 миллиона рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге займутся благоустройством сквера на Восточной. В парке планируют восстановить 200 квадратных метров газона и 400 метров бордюра. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Власти города объявили о старте аукциона на благоустройство объекта. Он уже стартовал. Оставить заявку на участие в нем на сайте Единой информационной системы в сфере закупок до 20 сентября.
- На общественной территории планируется установить 412 метров бортового камня, восстановить 206 квадратных метров газона и отремонтировать более 600 квадратных метров тротуара, - пояснили в екатеринбургской мэрии.
На благоустройство сквера выделили около 1,5 миллиона рублей. Завершить все работы планируется до конца октября 2023 года.
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