Призовой фонд турнира составит 300 тысяч рублей. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области пройдет международный турнир по настольному теннису. Соревнования состоятся в Верхней Пышме с 13 по 17 сентября. Площадкой проведения состязаний стал Дворец самбо и единоборств. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

В состязаниях примут участие 128 спортсменов. Свердловский город примет гостей со всей России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Армении. Соревнования пройдут в одиночном разряде в три этапа. Призовой фонд турнира составит 300 тысяч рублей. Турнир будет посвящен менеджеру УГМК Владимиру Белоглазову.

- Во многом благодаря Владимиру Белоглазову началось возрождение настольного тенниса на Урале. В 2007 году при его поддержке был создан Клуб настольного тенниса УГМК. Под его руководством и поддержке он вышел на международный уровень, стал одним из лучших клубов России и мира, – рассказал директор Клуба настольного тенниса УГМК Дмитрий Балаченков.

Цель мероприятий – пропаганда физической культуры и спорта. Награждение призеров пройдет 17 сентября.

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