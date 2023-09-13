Полицейский из Екатеринбурга поборется за звание самого народного участкового России

В свободное от службы время участковый увлекается спортом, рыбалкой и охотой, а также занимается воспитанием троих детей. Фото: УМВД Екатеринбурга

Стартовал ежегодный Всероссийский конкурс МВД «Народный участковый 2023». Это мероприятие пройдет в девятый раз. Его основная цель – повышение уровня доверия населения к сотрудникам полиции и формирование позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции. В конкурсе принимают участие представители всех территориальных ОВД Среднего Урала. Отдать свой голос можно путем электронного голосования. По его итогам выявятся участники, которые пройдут в последующие этапы конкурса. Победителя – «Народного участкового России» – выберут уже в ноябре, накануне Дня участковых уполномоченных полиции.

От уральской столицы в конкурсе за звание «Народного участкового» борется начальник отделения участковых уполномоченных отдела полиции № 12 Чкаловского района Екатеринбурга Андрей Хвощевский.

Как голосовать?

Для этого просто нужно перейти по ссылке и нажать на фото участника конкурса, авторизовавшись через одну из предложенных социальных сетей.

СПРАВКА:

За весь период службы в органах внутренних дел Андрей Хвощевский работал только в службе участковых уполномоченных полиции. Обладает необходимым практическим опытом в решении поставленных задач, организаторскими способностями и профессиональной подготовкой, необходимыми физическими и морально-деловыми качествами, позволяющими выполнять возложенные на него обязанности. Пользуется уважением коллег по службе, имеет высокий уровень профессионализма. Служебную дисциплину и соблюдает законность. Андрей Хвощевский гордится своей профессией.

В свободное от службы время участковый увлекается спортом, рыбалкой и охотой, а также занимается воспитанием троих детей.

- Одно из самых главных профессиональных достижений – это доверие граждан. Считаю, что самое главное в моей профессии – оставаться неравнодушным к чужой беде, не проходить мимо, когда кому – то нужна помощь. Я горжусь, что могу быть образцом и примером для подражания молодым сотрудникам службы участковых уполномоченных полиции, - говорит Андрей Хвощевский.