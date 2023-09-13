Самолет, летевший в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Астрахани

Около двух часов судно находилось в аэропорту Астрахани
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Самолет, летевший из Минеральных вод в Екатеринбург, экстренно совершил посадку. Сесть судну пришлось в Астрахани. Об этом заявил пассажир самолета в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
- Вылетали в 23:30. Мужчине стало плохо во время полета. Что-то с давлением, его рвать начало. Врача на борту не было сосед ему помощь оказывал, зрелище было не из приятных, - рассказал очевидец по имени Дмитрий.
Пассажира, которому стало плохо, забрали сотрудники реанимации. Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
Сообщается, что пассажира, которому стало плохо, забрали сотрудники реанимации. Его из самолета вынесли на носилках. Около двух часов судно находилось в аэропорту Астрахани, а потом направилось в столицу Среднего Урала.
У пассажира были проблемы с давлением. Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот», которая отвечала за перелет. На момент публикации ответа не поступило.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru