Самолет, летевший в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Астрахани

Около двух часов судно находилось в аэропорту Астрахани Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет, летевший из Минеральных вод в Екатеринбург, экстренно совершил посадку. Сесть судну пришлось в Астрахани. Об этом заявил пассажир самолета в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

- Вылетали в 23:30. Мужчине стало плохо во время полета. Что-то с давлением, его рвать начало. Врача на борту не было сосед ему помощь оказывал, зрелище было не из приятных, - рассказал очевидец по имени Дмитрий.

Пассажира, которому стало плохо, забрали сотрудники реанимации. Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Сообщается, что пассажира, которому стало плохо, забрали сотрудники реанимации. Его из самолета вынесли на носилках. Около двух часов судно находилось в аэропорту Астрахани, а потом направилось в столицу Среднего Урала.

У пассажира были проблемы с давлением. Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот», которая отвечала за перелет. На момент публикации ответа не поступило.

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