В Арамиле открылся центр для обучения юных IT-специалистов

Посещать «IT-куб» смогут юные свердловчане в возрасте от 8 до 17 лет
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Арамиле открылся центр для образования детей, интересующихся IT-технологиями. Он начал свою работу 11 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.
Посещать «IT-куб» смогут юные свердловчане в возрасте от восьми до 17 лет. В учреждении молодежь сможет обучаться программированию и проектной деятельности.
– Мы уже завершали работу над проектом и планируем в дальнейшем продолжать поддерживать и развивать деятельность Центра, – отметила глава Арамильского городского округа Марина Мишарина.
Образовательная программа центра уникальна. Она рассчитана на несколько лет. Детей будут учить не по школьной программе, а по разработанной с нуля. Школьники научатся создавать интересные продукты.
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