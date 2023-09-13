Из Югры на Донбасс отправили гуманитарную помощь

Гуманитарный груз отправили на Донбасс Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Югры на Донбасс отправили гуманитарный груз, в состав которого включили 1300 продуктовых наборов и 300 посылок солдату, предназначенных для мирного населения и бойцов. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Перед отправкой Гуманитарный добровольческий корпус собирает информацию о том, в чем сильнее всего нуждаются люди Донбасса. Чаще всего в список попадают продукты питания, средства гигиены, средства помощи для людей с ограниченными возможностями.

В нынешний груз югорцы включили канцелярию для конкретных адресатов, а также маскировочные сети общей площадью 360 квадратных метров.

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