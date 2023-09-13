Свердловские хирурги провели уникальную операцию

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Хирурги Свердловской областной клинической больницы №1 провели уникальную операцию. Они первыми в стране избавили пациента от гигантской аневризмы селезёночной артерии малотравматичным (лапароскопическим) методом. Патология могла привести к необратимым последствиям.

- Малотравматичный метод позволил нам не только избавить пациента от аневризмы, но и сохранить такой жизненно важный орган, как селезёнка. За счёт сети коллатералей (мелких сосудов) её кровоснабжение и функционирование не нарушилось, - рассказали медики.

По словам первоуральца Игоря Шабурова, сначала у него болел правый бок и врачи пришли к выводу, что они вызваны невралгией. Об аневризме стало известно только после того, как боль начала беспокоить его и в левом боку и исследованию. Мужчину сразу госпитализировали из-за высокого риска разрыва аневризмы с последующим развитием массивного кровотечения. В этом случае спасти его было бы крайне сложно.

Мужчина был выписан из стационара на шестой день после вмешательства.

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