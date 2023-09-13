Первыми тепло получат школы, садики, больницы и учреждения дополнительного образования
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Нижнем Тагиле стартует отопительный сезон. Он начнется 18 сентября. Об этом сообщает портал Тагил.Лайф, ссылаясь на мэра города Владислава Пинаева.
- Как обычно, первыми тепло получат школы, садики, больницы, учреждения дополнительного образования. Постепенно начнется заполнение систем в жилом фонде, - отметил градоначальник.
Помимо этого, для тагильчан была организована «горячая линия» по вопросам подключения тепла в жилом фонде и социальных объектах. По данному вопросу можно позвонить по номерам 25-78-83, 25-78-92 и 112.
Ранее отопительный сезон начался в Екатеринбурге. Подача тепла в столице Среднего Урала пройдет в два этапа с 11 до 29 сентября. Одновременно с запуском центральной зоны теплоснабжения в уральской столице начнут включать локальные, ведомственные и муниципальные теплоисточники.
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