Новым спикером екатеринбургской гордумы станет Анна Гурарий

Кандидатура Гурарий поддержал мэр Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новым спикером городской думы Екатеринбурга станет Анна Гурарий. Она является директором департамента социологии и политологии УрФУ. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на источник.
Решение было принято губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым по итогам двухдневных консультаций. Кандидатуру Гурарий также поддержал и градоначальник Алексей Орлов.
- Следующим шагом станет согласование Гурарий с внутриполитическим блоком администрации президента РФ, - пояснил источник.
На данный момент женщине 33 года. Она стала самым молодым деканом в УрФУ в 29 лет.
Напомним, что в Гордуму Екатеринбурга вошли депутаты от шести партий. Выборы признаны состоявшимися. Избирательные участки работали два дня – 9 и 10 сентября. Также проголосовать можно было онлайн.
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