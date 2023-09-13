Новым спикером екатеринбургской гордумы станет Анна Гурарий

Кандидатура Гурарий поддержал мэр Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новым спикером городской думы Екатеринбурга станет Анна Гурарий. Она является директором департамента социологии и политологии УрФУ. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на источник.

Решение было принято губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым по итогам двухдневных консультаций. Кандидатуру Гурарий также поддержал и градоначальник Алексей Орлов.

- Следующим шагом станет согласование Гурарий с внутриполитическим блоком администрации президента РФ, - пояснил источник.

На данный момент женщине 33 года. Она стала самым молодым деканом в УрФУ в 29 лет.

Напомним, что в Гордуму Екатеринбурга вошли депутаты от шести партий. Выборы признаны состоявшимися. Избирательные участки работали два дня – 9 и 10 сентября. Также проголосовать можно было онлайн.

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