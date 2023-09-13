Фото: депутат Александр Перевалов

Жители Верхней Салды пожаловались на ожидание приема в поликлинике на улице. По их словам, в очереди вне помещения вынуждены стоять и горожане с детьми.

- Теперь вынуждены дети с температурой и кашлем, недомогая, стоять в огромной очереди на улице, чтобы дождаться первичного приёма. Врачи сидят в тёплых кабинетах без очереди, но принять не могут и отправляют в кабинет неотложной помощи (в связи с новыми правилами), - написали горожане в группе во «ВКолнтакте» «В Салде».

В больнице объяснили, что кабинет неотложной помощи, о котором идет речь, был организован с целью разведения потоков пациентов: тех, кто обращается в поликлинику с признаками ОРВИ впервые, и тех, кто уже находится на стадии выздоровления. Одно из основных требований - наличие отдельного входа.

- Руководство ЦГБ намерено в ближайшие дни усилить «неотложку», проработать вопрос организации раздельного ожидания и осмотра детского и взрослого населения после ремонта в здании инфекционного отделения, - рассказали в больнице.

Также на ситуацию обратили внимание в Минздраве. Об этом сообщил депутат Александр Перевалов. По его словам, главврачу даны рекомендации со стороны министерства. Также указано о недопустимости нахождения людей в очереди на улице.

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