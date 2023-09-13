Доцент кафедры УрФУ подарил мошенникам больше 2,6 миллиона рублей

Мошенники убедили екатеринбурженку, что на ее имя оформили несколько займов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге доцент кафедры УрФУ подарила мошенникам крупную сумму. Женщина поверила, что на ее имя оформили кредиты. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

12 сентября в полицию города обратилась екатеринбурженка. Она рассказала, что стала жертвой мошенников. Аферисты терроризировали женщину с 6 по 11 сентября. Они убедили екатеринбурженку, что на ее имя оформили несколько займов, а для того чтобы решить проблему, нужно оформить «зеркальные кредиты». Полученные деньги женщина перевела на «безопасные счета» мошенников.

- Уже в вечернее время 11 сентября женщина встретилась с дочерью и рассказала о случившемся. Последняя сообщила матери, что она стала жертвой мошенников и необходимо обратиться в полицию, - рассказали в УМВД.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь силовики ищут преступников.

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