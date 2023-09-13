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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 7:37

Доцент кафедры УрФУ подарил мошенникам больше 2,6 миллиона рублей

Аферисты выманили у екатеринбурженки крупную сумму, убедив ее взять «зеркальные кредиты»
Дарья ЧИПУРИНА
Мошенники убедили екатеринбурженку, что на ее имя оформили несколько займов

Мошенники убедили екатеринбурженку, что на ее имя оформили несколько займов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге доцент кафедры УрФУ подарила мошенникам крупную сумму. Женщина поверила, что на ее имя оформили кредиты. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

12 сентября в полицию города обратилась екатеринбурженка. Она рассказала, что стала жертвой мошенников. Аферисты терроризировали женщину с 6 по 11 сентября. Они убедили екатеринбурженку, что на ее имя оформили несколько займов, а для того чтобы решить проблему, нужно оформить «зеркальные кредиты». Полученные деньги женщина перевела на «безопасные счета» мошенников.

- Уже в вечернее время 11 сентября женщина встретилась с дочерью и рассказала о случившемся. Последняя сообщила матери, что она стала жертвой мошенников и необходимо обратиться в полицию, - рассказали в УМВД.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь силовики ищут преступников.

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