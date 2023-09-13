На дорогах Свердловской области погибли 184 человека

Уральцы стали чаще травмироваться в общественном транспорте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области отмечается рост количества аварий с участием общественного транспорта. Об этом заявил заместитель начальника отдела надзорной деятельности Управления Госавтоинспекции региона Александр Порубенко.

- 184 погибших с начала года в Свердловской области. Возрастает количество ДТП с участием общественного транспорта. Основные нарушения - падения пассажира. И нарушения при перестроении. На территории Екатеринбурга всего восемь перевозчиков. Назвать одного, который бы системно нарушал ПДД, - нет. Нарушения есть у всех.

Порубенко также добавил, что в Свердловской области по вине водителей общественного транспорта погибли 4 человека. Более 60 получили травмы.