Екатеринбургский застройщик отремонтировал 60 тысяч квадратных метров дороги

Всего было отремонтировано шесть улиц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге застройщик отремонтировал больше 60 тысяч квадратных метров дороги. Девелоперу удалось это сделать за три месяца. Об этом сообщили в пресс-службе «Атомстройкомплекса».

В течение четырех лет после сдачи объектов застройщик будет проводить обследование участков. Всего было отремонтировано шесть улиц: Патриса Лумумбы, Шейнкмана, Розы Люксембург, Евгения Савкова, Восточная и Белинского.

- Помимо дорожного полотна, специалисты компании отремонтировали девять тысяч квадратных метров прилегающих тротуаров и парковок, заменили бордюры. График работ был составлен заранее с учетом минимизации неудобств для жителей Екатеринбурга, – отметил начальник участка ООО «Региональное ДРСУ» Владимир Медведев.

В прошлом году застройщик выполнил работ на треть меньше, чем в 2023 году. Однако сроки и технология производства не изменились.

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