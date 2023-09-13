В соревнованиях примут участие 350 человек. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге пройдут международные соревнования по пауэрлифтингу «Содружество наций». Состязания планируют провести с 10 по 19 ноября. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики по Свердловской области.

Состязания будут проходить в трех возрастных категориях: среди юношей и девушек (14-18 лет), юниоров и юниорок (19-23 года), мужчин и женщин. Для них будет несколько дисциплин: жим, жим классический, троеборье, троеборье классическое.

- На территории России соревнования «Содружество наций» по пауэрлифтингу проводятся второй раз. В 2022 году площадкой для спортивного мероприятия стала Тула, - отметили в региональном правительстве.

В соревнованиях примут участие спортсмены из России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана, Китая, Грузии, Армении и Кот-д’Ивуара - ожидается 350 человек.

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