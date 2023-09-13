В Кольцово поступило почти три тысячи доз спермы быков

Груз поступил в специальных сосудах-термосах
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кольцово 11 сентября поступило 2 782 дозы замороженной спермы племенных быков из США и Канады.
- Во время контрольно-надзорных мероприятий специалистами отдела Государственного ветеринарного надзора на Государственной границе и транспорте Управления Россельхознадзора по Свердловской области нарушений не выявлено, - рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
Груз поступил в специальных сосудах-термосах, обеспечивающих температурный режим хранения. Биоматериал отправился в хозяйства Свердловской и Челябинской областей и Республику Башкортостан.
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