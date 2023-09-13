На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись три грузовика

Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 320 километре трассы Пермь-Екатеринбург вечером 13 сентября столкнулись три грузовика.
- После столкновения в ЦГБ г. Ревда с различными травмами доставлен водитель грузовика Isuzu для оказания медицинской помощи, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
По предварительным данным 39-летний водитель грузового тягача Volvo с полуприцепом отвлекся от управления и въехал во впереди стоящий грузовой автомобиль Isuzu, которым управлял 34-летний мужчина. По инерции грузовик отбросило на впереди стоящий грузовик Scania с полуприцепом за рулем которого находился 52-летний мужчина.
Сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают причины и последствия дорожно-транспортного происшествия.
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