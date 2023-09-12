Часть Шарташского лесопарка закроют на благоустройство до конца осени

Часть Шарташского лесопарка закроют для посещения ради ее благоустройства
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Часть Шарташского лесопарка закроют для посещения ради ее благоустройства. Южный берег озера Шарташ откроют лишь после 30 ноября 2023 года. На базе парка реализуют проект регионального рекреационно-оздоровительного кластера «Шарташский лесной парк». Его согласовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев еще в июле 2021 года.
- Уже на этой неделе начнётся реализация проекта по Благоустройству территории вокруг Универсальной площадки. В рамках проекта будут сделаны дорожки, посажен газон и высажены деревья, - сообщают в социальных сетях парка.
На западном и юго-восточном берегах планируют сделать спортивно-оздоровительный кластер. Там расположатся баскетбольная площадка, две спортивные станции, детская и универсальная площадки, а также зоны отдыха и дорожки для прогулок.
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