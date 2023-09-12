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НовостиОбщество12 сентября 2023 18:59

Часть Шарташского лесопарка закроют на благоустройство до конца осени

Южный берег озера Шарташ будет закрыт до 30 ноября 2023 года
Анжелика УФИМЦЕВА
Часть Шарташского лесопарка закроют для посещения ради ее благоустройства

Часть Шарташского лесопарка закроют для посещения ради ее благоустройства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть Шарташского лесопарка закроют для посещения ради ее благоустройства. Южный берег озера Шарташ откроют лишь после 30 ноября 2023 года. На базе парка реализуют проект регионального рекреационно-оздоровительного кластера «Шарташский лесной парк». Его согласовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев еще в июле 2021 года.

- Уже на этой неделе начнётся реализация проекта по Благоустройству территории вокруг Универсальной площадки. В рамках проекта будут сделаны дорожки, посажен газон и высажены деревья, - сообщают в социальных сетях парка.

На западном и юго-восточном берегах планируют сделать спортивно-оздоровительный кластер. Там расположатся баскетбольная площадка, две спортивные станции, детская и универсальная площадки, а также зоны отдыха и дорожки для прогулок.

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