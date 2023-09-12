Житель Артемовского погиб на СВО

Житель Артемовского погиб в зоне СВО. Фото: социальные сети

Житель Артемовского погиб в зоне СВО. Александр жил в Сосновом Бору, а потом ушел на спецоперацию по собственной инициативе. Глава Артемовского городского округа Константин Трофимов выразил соболезнования родным погибшего.

- Смерть родного человека - большое горе и тяжелое испытание. Светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно прожил свою жизнь, оставив после себя плоды своих добрых дел , всегда будут сильнее смерти, - написал в своих социальных сетях Константин Трофимов.

Напомним, вечером 2 сентября возле ТЦ «Дирижабль» погиб молодой мотоциклист после аварии с фургоном. 24-летний Вячеслав Чащин недавно вернулся с СВО, куда уходил добровольцем. В день аварии он отвозил друга на вокзал на мотоцикле и врезался фургон Ford, который не пропустил его при выезде с прилегающей территории. У парня осталась одинокая мама.

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