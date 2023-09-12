В «Уральских авиалиниях» рассказали про экипаж севшего на пшеничном поле Airbus

Экипаж воздушного судна сработал профессионально. Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"

Руководство авиакомпании «Уральские авиалинии» рассказало об экипаже пассажирского лайнера Airbus A320, который летел из Сочи в Омск и сел в 180 километрах от Новосибирска на пшеничном поле.

В авиакомпании отметили, что тяжелых последствий удалось избежать благодаря профессионализму пилотов. Командиром воздушного судна оказался 32-летний Сергей Белов, который является продолжателем рабочей династии. Пилотами были его дед и отец.

- Его дед был военным штурманом, служил в Североморске, демобилизовался из армии в звании майора и в должности штурмана авиационной эскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16, - рассказали о семье пилота в авиакомпании «Уральские авиалинии».

Также здесь сообщили, что отец Белова с отличием окончил Сасовское летное училище, потом Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40, а позже освоил управление Ту-134, а далее на протяжении 28 лет командовал экипажем Ту-154.

Отметим, что вторым пилотом А320 оказался 56-летний Эдуард Семенов.

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