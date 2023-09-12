Власти Екатеринбурга нашли нового поставщика уличных туалетов за 30,8 млн рублей

Поставлять антивандальные туалеты будет компания ООО «МК-Групп» из Уфы. Фото: проектная документация

Мэрия Екатеринбурга нашла нового поставщика общественных туалетов, на которые выделили 30,8 миллиона рублей. Такая информация появилась на сайте госзакупок, сообщили в агентстве «Уральский меридиан».

Поставлять антивандальные туалеты будет компания ООО «МК-Групп» из Уфы. Она будет разрабатывать дизайн-проект, конструкторскую документацию, поставит объекты и нестандартный модуль для маломобильных граждан. Помимо этого, компания будет заниматься установкой туалетов с антивандальным покрытием.

Ранее «МК-Групп» уже занималась подобными контрактами. Компания занималась поставкой модулей в Уфе. Стоимость заказа достигала 14,9 миллиона рублей.

Напомним, что о закупке общественных туалетов стало известно еще в мае 2023 года. Модули планируют разместить у Театра драмы, в Историческом сквере, рядом с ККТ «Космос» и гимназией № 9. Состоять конструкции будут из трех частей: двух туалетных кабинок и одного технического помещения. Использовать туалеты екатеринбуржцы смогут круглый год.

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