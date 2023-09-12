СвЖД обновила пригородную инфраструктуру в Свердловской области, ХМАО-Югре и Пермском крае

Фото: пресс-служба СвЖД

Свердловская железная дорога завершила работы летнего периода 2023 года по программам обновления инфраструктуры пригородного комплекса. Ремонт и модернизация малых вокзалов, платформ и остановочных пунктов ежегодно проводятся в целях повышения качества обслуживания и комфорта пассажиров пригородных поездов.

В Свердловской области выполнен ремонт 15 пассажирских платформ на станциях и остановочных пунктах Верхняя Салда, ВИЗ, Шарташ, Огородная и др. На станции Нягань (ХМАО-Югра) отремонтированы береговая и островная платформы.

Погодные модули на станции. Фото: пресс-служба СвЖД

На станциях Левшино, Пашия (Пермский край), Екатеринбург-Сортировочный, ВИЗ, Электродепо, Гороблагодатская, Смычка установлены погодные модули, в которых пассажиры смогут укрыться от осадков и сильного ветра.

На вокзале Тавда проведена модернизация санитарной комнаты: выполнен ремонт с заменой коммуникаций, установлено современное сантехническое оборудование, бесконтактные краны, сушилки для рук; помещение адаптировано для маломобильных пассажиров. На вокзале Алапаевск и о.п. ВИЗ, где нет возможности обустроить санитарные комнаты внутри зданий, установлены модульные туалетные комплексы, также отвечающие потребностям людей с инвалидностью.

Туалетный модуль. Фото: пресс-служба СвЖД

На станциях Верхняя Салда, Лысьва, Кишерть, Кордон и Верещагино ведется ремонт пригородных вокзалов. Работы будут продолжены вне сезонного (летнего) периода. Фасады зданий обновляют с учетом исторического облика, характерного для пассажирских зданий конца XIX – начала XX века. При этом функциональные и планировочные решения реализуются с учетом стандартов комфорта и безопасности, предъявляемых к новым вокзальным комплексам.

Ежегодно в рамках программы обеспечения транспортной безопасности СвЖД проводит работу по оснащению малых вокзалов специальным оборудованием. До конца 2023 года оборудование для досмотра пассажиров и багажа (интроскопы, стационарные и ручные металлодетекторы) будет установлено на вокзалах Заводоуковск, Ялуторовск (Тюменская область), Тавда. Кроме того, на этих вокзалах, а также на вокзале станции Егоршино будут смонтированы системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранная сигнализация.