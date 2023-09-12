В Екатеринбурге несколько суток ищут 60-летнего мужчину

В день исчезновения мужчина был одет в черную куртку, черно-белую рубашку в клетку и черные брюки. Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге почти неделю ищут 60-летнего мужчину. О местонахождении Александра Крюкова не известно с 6 сентября. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубого цвета, волосы светло-русые с проседью. Особые приметы – хромает, в левом глазу протез, - отметили волонтеры.

В день исчезновения мужчина был одет в черную куртку, черно-белую рубашку в клетку и черные брюки. На ногах у Александра Крюкова были обуты черные кроссовки. На голове – черная кепка. С собой у екатеринбуржца был телефон.

Сейчас поисками мужчины занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться Александр Крюков, сообщите об этом инфоргу Любови по номеру 89827441245. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в МВД, набрав 112.

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