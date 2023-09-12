В Екатеринбурге на конференции представят эксклюзивную аналитику по авторынку

На конференции представители Авито Авто поделятся эксклюзивной аналитикой по рынку авто в России и УрФО Фото: Дмитрий БРУШКО

В Екатеринбурге состоится конференция «Высшая передача», посвященная перспективам развития автодилерского рынка и трендам автомобильного рынка в России и Уральском федеральном округе.

Мероприятие пройдет 15 сентября 2023 года в Екатеринбурге в Hyatt Regency по адресу улица Бориса Ельцина, 8. Начало в 14.00.

На конференции представители Авито Авто поделятся эксклюзивной аналитикой по рынку авто в России и УрФО. Представители сервиса для управления ключевыми бизнес-процессами автодилера Автохаб и сервиса проверки истории автомобилей Автотека представят инструменты, которые повысят эффективность бизнеса, расскажут о новых решениях, а лидеры отрасли в регионе разберут практические кейсы.