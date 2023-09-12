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НовостиОбщество12 сентября 2023 10:03

В Екатеринбурге на конференции представят эксклюзивную аналитику по авторынку

Мероприятие состоится 15 сентября
Источник:kp.ru
На конференции представители Авито Авто поделятся эксклюзивной аналитикой по рынку авто в России и УрФО

На конференции представители Авито Авто поделятся эксклюзивной аналитикой по рынку авто в России и УрФО

Фото: Дмитрий БРУШКО

В Екатеринбурге состоится конференция «Высшая передача», посвященная перспективам развития автодилерского рынка и трендам автомобильного рынка в России и Уральском федеральном округе.

Мероприятие пройдет 15 сентября 2023 года в Екатеринбурге в Hyatt Regency по адресу улица Бориса Ельцина, 8. Начало в 14.00.

На конференции представители Авито Авто поделятся эксклюзивной аналитикой по рынку авто в России и УрФО. Представители сервиса для управления ключевыми бизнес-процессами автодилера Автохаб и сервиса проверки истории автомобилей Автотека представят инструменты, которые повысят эффективность бизнеса, расскажут о новых решениях, а лидеры отрасли в регионе разберут практические кейсы.