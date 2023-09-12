Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел на пшеничном поле под Новосибирском

Самолет не загорелся при посадке. Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"

Утром 12 сентября пилоты пассажирского самолета «Уральских авиалиний» Сергей Белов и Эдуард Семенов посадили на пшеничное поле на грунт в Убинском районе, рядом с поселком Каменка, в 180 километров от Новосибирска борт А320, летевший рейсом U6-1383 из Сочи в Омск.

На борту находились 167 человек, включая 23 детей. Сразу после посадки Росавиация создала специальную комиссию для расследования причин инцидента с пассажирским бортом. По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ гидросистемы самолета.

- Самолет Airbus A320, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи - Омск, совершил экстренную посадку вне аэродрома. Спешим вас успокоить: посадка прошла благополучно. Пострадавших нет, - рассказывают в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Экипаж борта сработал профессионально. Фото пресс-служба "Уральских авиалиний"

Все пассажиры и члены экипажа живы, пять человек с травмами обратились к медикам. Двое отправлены на рентген, троим оказана помощь на месте. При посадке самолет не загорелся.

- В связи с авиационным инцидентом поручил своему заместителю Сергею Николаевичу Сёмке и главе Убинского района Олегу Федоровичу Конюку оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам, - заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Президент "УА" Сергей Скуратов высоко оценил действия экипажа Фото: Алексей БУЛАТОВ

После посадки пассажиров рейса отправили во Дворец культуры Убинского района, а сейчас их на электричках вывезли в Омск.

Борт Airbus A320 летает с февраля 2004 года, срок его эксплуатации истекает через несколько месяцев. Катастрофу удалось предотвратить благодаря слаженным действиям экипажа.

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