В Екатеринбурге из-за забега перекроют некоторые улицы

Центральные улицы перекроют с 7:00 до 20:00 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Екатеринбурга ограничат движение транспорта. Улицы перекроют с 7:00 до 20:00 16 сентября. Причиной тому стало проведение забега. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение ограничат по улицам Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта, по улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина. Стоянка на выбранном участке также будет запрещена. На месте установят соответствующие дорожные знаки.

- Объезд для автомобилей будет организован по проспекту Ленина – улице Карла Либкнехта, а со стороны Железнодорожного вокзала – по улицам Челюскинцев – Маршала Жукова, - рассказали в екатеринбургской мэрии.

На период ограничений некоторые автобусы поменяют свои маршруты:

- № 57а в оба направления будет следовать по улицам 8 Марта – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Якова Свердлова – Челюскинцев – переулок Невьянский, далее по маршруту.

- № 043 поедет по улицам Челюскинцев – Московской – проспекту Ленина (обратно проспект Ленина – улица Маршала Жукова – Челюскинцев) – Репина – Металлургов – Ново-Московский тракт – станция Решеты – поселок Старые Решеты – Московский тракт – поселок Северка.

- № 45 проследует по схеме: улица Челюскинцев – Московская – проспект Ленина (обратно проспект Ленина – Маршала Жукова – Челюскинцев) – Репина – Посадская – Белореченская – Волгоградская – Ясная – Бардина – Серафимы Дерябиной – Объездная дорога – Светлореченская – Соболева.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru