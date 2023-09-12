Составлен рейтинг зрелости розничных банков

Фото: пресс-служба УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) вошел в ТОП-10 розничных банков по уровню цифровой зрелости. Исследование проводило агентство цифрового аудита SDI360 среди 60 крупных финансовых организаций России. Глобально банки оценивали по трем параметрам: представленность в цифровом пространстве, продвижение и коммуникации, онлайн-продажи. Период исследования – последние 2 года.

При составлении рейтинга банки сравнивали по нескольким десяткам разных показателей и за каждый проставлялись баллы. В блоке «Представленность в цифровой среде» оценивались: сайт, мобильное приложение, социальные сети и платформы, контент-маркетинг. В «Продвижении и коммуникации» внимание было сфокусировано на трафике сайта, продвижении, репутации, коммуникации. В «Онлайн-продажах» – на работе с маркетплейсами, качестве страниц сайта, технологичности онлайн-анкет и всем, что связано с платежами. По итогам УБРиР занял 8 строчку. Все исследование можно прочитать здесь.

- Помогать клиентам решать финансовые задачи быстро, понятно и незаметно – это наши основные приоритеты в развитии цифрового бизнеса. Мы постоянно изучаем клиентский путь, стараемся сделать невидимыми переключение клиента между каналами и продуктами. Для этого расширяем функционал мобильного приложения. Недавно запустили новый интернет-банк, которым удобно пользоваться на любом устройстве. Эти изменения помогают нам наращивать активную клиентскую базу. Сейчас она составляет 80%, к концу года планируем нарастить до 85%, - рассказал Денис Тур, управляющий директор центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР.

Отметим, что по итогам 2021 года в исследовании SDI360 УБРиР занимал 12-ю строчку.

Лицензия ЦБ РФ №429 от 06.02.2015