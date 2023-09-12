В Академическом открыли центр для общения и творчества

Место предназначено для екатеринбуржцев любых возрастов. Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекс»
В Академическом районе Екатеринбурга открыли соседский центр для общения и творчества. Пространство разместили на первом этаже в доме на улице Краснолесья 54/4. Об этом сообщили в пресс-службе «Атомстройкомплекс», которая открыла центр.
Жители молодого района смогут проводить в центре образовательные и спортивные мероприятия, совместно смотреть кино и организовывать детские праздники. Место предназначено для екатеринбуржцев любых возрастов.
– Программа нового соседского центра уже заполнена: набран пул преподавателей, готовых проводить мастер-классы, ежедневно поступают заявки от жителей на участие в мероприятии, – рассказала руководитель программы привилегий компании «Атомстройкомплекс» Мария Давыдова.
Ожидается, что жители Академического смогут проходить в центре курсы по радиотехническому моделированию, изучать иностранные языки и проводить арт-терапию.
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