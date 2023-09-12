В Краснолесье открылся центр для общения и творчества

Фото: пресс-служба Атомстройкомплекс

Компания «Атомстройкомплекс» открыла очередной соседний центр в жилом комплексе «ART. Город-парк». Пространство на первом этаже доступно жильцам для проведения образовательных и спортивных мероприятий, организации совместных видеопросмотров или детских праздников.

Соседский центр в Краснолесье рассчитан на все возрастные группы, арт-занятия и спортивные мастер-классы под руководством профессионалов будут интересны и детям, и их родителям.

– Программа нового соседского центра уже заполнена: набран пул преподавателей, готовых проводить мастер-классы, ежедневно поступают заявки от жителей на участие в мероприятии. Здесь будут проходить курсы по радиотехническому моделированию, курсы изучения иностранных языков, арт-терапия, видеопросмотры на большом экране. И главное, такое пространство дает возможность не только реализовать себя как преподаватели или художника, но и найти близких по духу соседей, – рассказала руководитель программы привилегий компании «Атомстройкомплекс» Мария Давыдова.

Новое пространство для коммуникации жителей является также выставочной площадкой программы лояльности «АСК-Бонус», интерьер помещения впервые составлен только из предложений партнеров. Посетители центра могут увидеть и оценить вживую мебель или технику, которые приобретут со скидкой по карте. Участниками программы лояльности становятся все покупатели квартир в компании «Атомстройкомлекс».

«Атомстройкомлекс» первым в Екатеринбурге начал проектировать в своих домах отдельные помещения, в которых жильцы могут проводить совместные обучающие или праздничные мероприятия, создавать сообщества по интересам.