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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 7:52

Скуратов объяснил, почему борт, севший в поле под Новосибирском, изменил маршрут

Гендиректор «Уральских авиалиний» рассказал, почему самолет, севший под Новосибирском, изменил маршрут
Авторы (2):
Екатерина САЛТЫКОВА
Екатерина САЛТЫКОВА
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"

Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов объяснил, почему пассажирский самолет А321, летевший утром 12 сентября из Сочи в Омск, изменил курс на Новосибирск, приземлившись в 180 километрах от столицы региона.

- Посадочная полоса в Омске - 2500 метров, в Новосибирске - 3000 метров. Пилот принял решение лететь в Новосибирск. При отказе зеленой гидросистемы наблюдаются сбои: неадекватно работают закрылки и спойлеры. Поэтому посадочная дистанция может увеличиваться. К сожалению, сильный ветер, выпущенные створки шасси, увеличили расход топлива. Командир осознал, что топлива будет недостаточно для совершения посадки. А командир воздушного судна - это Господь и Бог. Он принял решение посадить самолет в поле, - рассказал Сергей Скуратов.

Слова благодарности экипажу уже выразил президент Владимир Путин. Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"

Слова благодарности экипажу уже выразил президент Владимир Путин. Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"

По словам гендиректора авиакомпании, это решение было правильным, удалось сохранить жизни всех пассажиров и всех членов экипажа, а также самолет. Также Скуратов сообщил, что борт эксплуатируется около 15 лет.

Напомним, что самолет, на борту которого находится 161 пассажир, включая 23 детей, экстренно приземлился в поле рядом с населенным пунктом в Убинском районе. Все живы, травмы у двоих пассажиров.

Пассажиров, большая часть которых из Омска, отвезут в город в отдельных вагонах электропоездов.