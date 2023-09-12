В Екатеринбурге столкнулись легковушка и бетономешалка

В аварию попали легковушка и бетономешалка Фото: Андрей КАРА

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Лучистой–Чемпионов произошло серьезное ДТП. Днем 12 сентября там столкнулись легковушка и бетономешалка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

- В настоящее время медики осматривают шестерых человек, трое из которых дети. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте, устанавливают обстоятельства и последствия ДТП, - отметили в региональной ГИБДД.

Ранее, ночью 12 сентября, на 33-м километре трассы Екатеринбург - Тюмень пешеход погиб, дважды попав под машину на трассе. Пешехода сбил сначала один автомобиль, а потом на лежащего на проезжей части мужчину снова наехал водитель на BMW. Пешеход погиб до прибытия скорой помощи.

Сейчас сотрудники ГИБДД ищут автомобилиста, сбившего мужчину в первый раз. Он скрылся с места аварии.

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