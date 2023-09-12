В Свердловской области расследуют загадочную гибель 16-летней школьницы

Девушка пропала 8 августа. Фото: соцсети, Олег Галимов "КП"

В Свердловской области продолжают вести расследование загадочной гибели 16-летней школьницы по имени Дана. Тело девочки нашли 10 августа в Каменске-Уральском в овраге.

В день пропажи, 8 августа, девушка ездила в Екатеринбург. Там она планировала учиться в колледже. Домой в родной город она вернулась поздно, когда общественный транспорт уже не ходил. Дана решила пойти домой пешком. Однако на полпути она пропала. Позже ее нашли мертвой в лесополосе.

Следов насильственной смерти на теле девушки не было. Однако на месте ЧП там и не был найден ее телефон. Оказалось, что его спрятал велосипедист, следовавший попятам за Даной в тот роковой день. Его удалось вычислить по записям с камер наблюдения.

Им оказался Эдуард Голиков. Мужчину арестовали по подозрению в убийстве и краже мобильного телефона.

– Пропал не только телефон. Но и бумаги, которые несла Дана. Именно с ними он закопал смартфон. Когда его нашли, то стало понятно, что дочка пыталась сфотографировать Голикова. Видимо, поэтому он и украл телефон. Он же не смог его разблокировать, – рассказал папа погибшей девушки Александр.

Ранее на маму Даны был составлен административный протокол за неисполнение или ненадлежащие исполнение родительских обязанностей. Женщина отказалась комментировать ситуацию.

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