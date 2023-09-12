Лидером среди импортеров уральских самоцветов стал Казахстан

Впервые в этом году уральские самоцветы отправили и в Объединенные Арабские Эмираты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лидером среди импортеров уральских самоцветов в первом полугодии стал Казахстан. Об этом сообщили в Уральском таможенном управлении. Объемы поставок, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, выросли в 7 раз. В Республику за 6 месяцев отправлено 14 тонн драгоценных камней и украшений.

- Здесь есть камни, которые ценятся больше, чем аналогичные из других стран, добываются уникальные, встречающиеся только на Урале, - рассказал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов. - Поэтому уральские самоцветы и изделия из них будут завоевывать международный рынок и отрасль может стать подспорьем для развития региональной экономики.

Так, за полгода экспортировано 857 килограммов минералов в Китай, что выше в 3,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. И 52 килограмма драгоценных, полудрагоценных камней и изделий отгружено в Индию. Кроме того, впервые в этом году самоцветы отправили и в Объединенные Арабские Эмираты.

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