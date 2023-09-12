В Екатеринбурге больше недели ищут 33-летнего мужчину

В день исчезновения Павел Чистяков был одет в бордовую футболку и бордовые спортивные штаны. Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге больше недели идут поиски 33-летнего мужчины. О местонахождении Павла Чистякова неизвестно с 4 сентября. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», который занимается поисками свердловчанина.

- Параметры – рост 187 сантиметров, плотного телосложения, глаза карего цвета, волосы темно-русые, - рассказали волонтеры.

В день исчезновения Павел Чистяков был одет в бордовую футболку и бордовые спортивные штаны. На ногах у него были обуты серо-белые кроссовки.

На данный момент поисками мужчины занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться пропавший, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Людмиле по номеру 89045447224. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в МВД, набрав 112.

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