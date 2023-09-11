На выборах в гордуму Екатеринбурга ЛДПР заняли второе место

Голосование проходило 9 и 10 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге подошли к концу выборы в городскую думу. Предварительно голоса уже подсчитаны и, судя по свежим данным, партия ЛДПР заняла на выборах второе место. Примерно 14,6% избирателей отдали свои голоса за ее кандидатов. Это, на минуточку, 33 651 человек.

- По нашим подсчетам и на основании сайта ЦИК РФ, полученных голосов вполне достаточно для получения двух мандатов по единому избирательному округу, - прокомментировали в Свердловском региональном отделении ЛДПР. – Это отражение поддержки наших избирателей и итоги труда всего регионального отделения.

Также в одномандатном избирательном округе №20 победу одержал кандидат от ЛДПР Дмитрий Николаев. Добавим, что в новый состав гордумы было избрано 25 депутатов по одномандатным округам и еще десять по партийным спискам. Явка на выборах в Екатеринбурге превысила 20%.